Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
10 (83.33%)
Убыточных трейдов:
2 (16.67%)
Лучший трейд:
4.49 USD
Худший трейд:
-4.32 USD
Общая прибыль:
12.72 USD (1 405 pips)
Общий убыток:
-5.36 USD (534 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (9.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.17 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
89.75%
Макс. загрузка депозита:
5.79%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.37
Длинных трейдов:
6 (50.00%)
Коротких трейдов:
6 (50.00%)
Профит фактор:
2.37
Мат. ожидание:
0.61 USD
Средняя прибыль:
1.27 USD
Средний убыток:
-2.68 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.36 USD (2)
Прирост в месяц:
7.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.81 USD
Максимальная:
5.36 USD (5.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.18% (5.36 USD)
По эквити:
22.98% (23.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|5
|USDCAD
|3
|GBPCHF
|1
|AUDNZD
|1
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|2
|AUDNZD
|1
|EURUSD
|0
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDUSD
|173
|USDCAD
|240
|GBPCHF
|136
|AUDNZD
|150
|EURUSD
|34
|AUDCAD
|138
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.49 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +9.17 USD
Макс. убыток в серии: -5.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.72 × 546
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
