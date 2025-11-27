- 자본
- 축소
트레이드:
21
이익 거래:
19 (90.47%)
손실 거래:
2 (9.52%)
최고의 거래:
4.49 USD
최악의 거래:
-4.32 USD
총 수익:
20.38 USD (2 154 pips)
총 손실:
-5.36 USD (534 pips)
연속 최대 이익:
16 (16.83 USD)
연속 최대 이익:
16.83 USD (16)
샤프 비율:
0.47
거래 활동:
54.78%
최대 입금량:
5.79%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.80
롱(주식매수):
15 (71.43%)
숏(주식차입매도):
6 (28.57%)
수익 요인:
3.80
기대수익:
0.72 USD
평균 이익:
1.07 USD
평균 손실:
-2.68 USD
연속 최대 손실:
2 (-5.36 USD)
연속 최대 손실:
-5.36 USD (2)
월별 성장률:
8.14%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.81 USD
최대한의:
5.36 USD (5.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.18% (5.36 USD)
자본금별:
22.98% (23.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|5
|USDCAD
|3
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|1
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|4
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|2
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|2
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|397
|NZDUSD
|173
|USDCAD
|240
|EURGBP
|149
|GBPCHF
|136
|AUDNZD
|150
|AUDCAD
|138
|EURCAD
|137
|GBPUSD
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.49 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +16.83 USD
연속 최대 손실: -5.36 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FusionMarkets-Live 2
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
15%
0
0
USD
USD
115
USD
USD
8
0%
21
90%
55%
3.80
0.72
USD
USD
23%
1:500