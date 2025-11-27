- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
4.49 USD
Worst Trade:
-4.32 USD
Profitto lordo:
10.72 USD (1 130 pips)
Perdita lorda:
-5.36 USD (534 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (7.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.17 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
98.42%
Massimo carico di deposito:
5.79%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
4 (40.00%)
Short Trade:
6 (60.00%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
1.34 USD
Perdita media:
-2.68 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.36 USD (2)
Crescita mensile:
5.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.81 USD
Massimale:
5.36 USD (5.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.18% (5.36 USD)
Per equità:
22.98% (23.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|5
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|1
|AUDNZD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|2
|AUDNZD
|1
|EURUSD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|173
|USDCAD
|103
|GBPCHF
|136
|AUDNZD
|150
|EURUSD
|34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.49 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.17 USD
Massima perdita consecutiva: -5.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|2.80 × 408
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
105
USD
USD
3
0%
10
80%
98%
1.99
0.54
USD
USD
23%
1:500