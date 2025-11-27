- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
19 (90.47%)
亏损交易:
2 (9.52%)
最好交易:
4.49 USD
最差交易:
-4.32 USD
毛利:
20.38 USD (2 154 pips)
毛利亏损:
-5.36 USD (534 pips)
最大连续赢利:
16 (16.83 USD)
最大连续盈利:
16.83 USD (16)
夏普比率:
0.47
交易活动:
54.78%
最大入金加载:
5.79%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.80
长期交易:
15 (71.43%)
短期交易:
6 (28.57%)
利润因子:
3.80
预期回报:
0.72 USD
平均利润:
1.07 USD
平均损失:
-2.68 USD
最大连续失误:
2 (-5.36 USD)
最大连续亏损:
-5.36 USD (2)
每月增长:
8.14%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.81 USD
最大值:
5.36 USD (5.18%)
相对跌幅:
结余:
5.18% (5.36 USD)
净值:
22.98% (23.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|5
|USDCAD
|3
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|1
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|4
|NZDUSD
|2
|USDCAD
|2
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|2
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|397
|NZDUSD
|173
|USDCAD
|240
|EURGBP
|149
|GBPCHF
|136
|AUDNZD
|150
|AUDCAD
|138
|EURCAD
|137
|GBPUSD
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.49 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +16.83 USD
最大连续亏损: -5.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FusionMarkets-Live 2
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
115
USD
USD
8
0%
21
90%
55%
3.80
0.72
USD
USD
23%
1:500