- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
22 (68.75%)
損失トレード:
10 (31.25%)
ベストトレード:
13.80 USD
最悪のトレード:
-5.20 USD
総利益:
15.81 USD (1 578 pips)
総損失:
-17.17 USD (1 715 pips)
最大連続の勝ち:
8 (14.33 USD)
最大連続利益:
14.33 USD (8)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
1.82%
最大入金額:
8.60%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
-0.09
長いトレード:
23 (71.88%)
短いトレード:
9 (28.13%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.04 USD
平均利益:
0.72 USD
平均損失:
-1.72 USD
最大連続の負け:
2 (-5.73 USD)
最大連続損失:
-5.73 USD (2)
月間成長:
-1.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.69 USD
最大の:
15.69 USD (13.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.09% (15.69 USD)
エクイティによる:
3.94% (4.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDi
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDi
|-1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDi
|-137
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EGlobalTrade-Classic1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
