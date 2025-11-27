シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Hard
Mukhamad Sulkhan

Hard

Mukhamad Sulkhan
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
EGlobalTrade-Classic1
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
22 (68.75%)
損失トレード:
10 (31.25%)
ベストトレード:
13.80 USD
最悪のトレード:
-5.20 USD
総利益:
15.81 USD (1 578 pips)
総損失:
-17.17 USD (1 715 pips)
最大連続の勝ち:
8 (14.33 USD)
最大連続利益:
14.33 USD (8)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
1.82%
最大入金額:
8.60%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
-0.09
長いトレード:
23 (71.88%)
短いトレード:
9 (28.13%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.04 USD
平均利益:
0.72 USD
平均損失:
-1.72 USD
最大連続の負け:
2 (-5.73 USD)
最大連続損失:
-5.73 USD (2)
月間成長:
-1.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.69 USD
最大の:
15.69 USD (13.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.09% (15.69 USD)
エクイティによる:
3.94% (4.52 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDi 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDi -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDi -137
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +13.80 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +14.33 USD
最大連続損失: -5.73 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EGlobalTrade-Classic1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.12.26 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 09:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 00:42
Share of trading days is too low
2025.12.01 00:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 00:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.30 23:42
Share of trading days is too low
2025.11.30 23:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 23:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 08:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 08:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 08:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 08:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Hard
30 USD/月
-1%
0
0
USD
119
USD
4
100%
32
68%
2%
0.92
-0.04
USD
13%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください