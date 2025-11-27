- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
32
盈利交易:
22 (68.75%)
亏损交易:
10 (31.25%)
最好交易:
13.80 USD
最差交易:
-5.20 USD
毛利:
15.81 USD (1 578 pips)
毛利亏损:
-17.17 USD (1 715 pips)
最大连续赢利:
8 (14.33 USD)
最大连续盈利:
14.33 USD (8)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
1.82%
最大入金加载:
8.60%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
-0.09
长期交易:
23 (71.88%)
短期交易:
9 (28.13%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.04 USD
平均利润:
0.72 USD
平均损失:
-1.72 USD
最大连续失误:
2 (-5.73 USD)
最大连续亏损:
-5.73 USD (2)
每月增长:
-1.16%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
15.69 USD
最大值:
15.69 USD (13.11%)
相对跌幅:
结余:
13.09% (15.69 USD)
净值:
3.94% (4.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDi
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDi
|-1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDi
|-137
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.80 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +14.33 USD
最大连续亏损: -5.73 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EGlobalTrade-Classic1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
