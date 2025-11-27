信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Hard
Mukhamad Sulkhan

Hard

Mukhamad Sulkhan
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -1%
EGlobalTrade-Classic1
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
32
盈利交易:
22 (68.75%)
亏损交易:
10 (31.25%)
最好交易:
13.80 USD
最差交易:
-5.20 USD
毛利:
15.81 USD (1 578 pips)
毛利亏损:
-17.17 USD (1 715 pips)
最大连续赢利:
8 (14.33 USD)
最大连续盈利:
14.33 USD (8)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
1.82%
最大入金加载:
8.60%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
-0.09
长期交易:
23 (71.88%)
短期交易:
9 (28.13%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.04 USD
平均利润:
0.72 USD
平均损失:
-1.72 USD
最大连续失误:
2 (-5.73 USD)
最大连续亏损:
-5.73 USD (2)
每月增长:
-1.16%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
15.69 USD
最大值:
15.69 USD (13.11%)
相对跌幅:
结余:
13.09% (15.69 USD)
净值:
3.94% (4.52 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLDi 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLDi -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLDi -137
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
最好交易: +13.80 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +14.33 USD
最大连续亏损: -5.73 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EGlobalTrade-Classic1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.26 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 09:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 00:42
Share of trading days is too low
2025.12.01 00:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 00:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.30 23:42
Share of trading days is too low
2025.11.30 23:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 23:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 08:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 08:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 08:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 08:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Hard
每月30 USD
-1%
0
0
USD
119
USD
4
100%
32
68%
2%
0.92
-0.04
USD
13%
1:500
