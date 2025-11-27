SegnaliSezioni
Mukhamad Sulkhan

Hard

Mukhamad Sulkhan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
EGlobalTrade-Classic1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
0.53 USD
Worst Trade:
-5.02 USD
Profitto lordo:
0.53 USD (52 pips)
Perdita lorda:
-5.94 USD (594 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.53 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.36
Attività di trading:
1.82%
Massimo carico di deposito:
7.39%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.09
Profitto previsto:
-0.54 USD
Profitto medio:
0.09 USD
Perdita media:
-1.49 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.20 USD (2)
Crescita mensile:
-4.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.41 USD
Massimale:
5.41 USD (4.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.52% (5.41 USD)
Per equità:
1.96% (2.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDi 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDi -5
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDi -542
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.53 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -5.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.05 09:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 00:42
Share of trading days is too low
2025.12.01 00:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 00:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.30 23:42
Share of trading days is too low
2025.11.30 23:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 23:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 08:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 08:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 08:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 08:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
