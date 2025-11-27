SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Hard
Mukhamad Sulkhan

Hard

Mukhamad Sulkhan
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -1%
EGlobalTrade-Classic1
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
22 (68.75%)
Negociações com perda:
10 (31.25%)
Melhor negociação:
13.80 USD
Pior negociação:
-5.20 USD
Lucro bruto:
15.81 USD (1 578 pips)
Perda bruta:
-17.17 USD (1 715 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (14.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14.33 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
1.82%
Depósito máximo carregado:
8.60%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
-0.09
Negociações longas:
23 (71.88%)
Negociações curtas:
9 (28.13%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.04 USD
Lucro médio:
0.72 USD
Perda média:
-1.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-5.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.73 USD (2)
Crescimento mensal:
-1.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.69 USD
Máximo:
15.69 USD (13.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.09% (15.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.94% (4.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDi 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDi -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDi -137
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +13.80 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +14.33 USD
Máxima perda consecutiva: -5.73 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EGlobalTrade-Classic1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.26 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 09:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 00:42
Share of trading days is too low
2025.12.01 00:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 00:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.30 23:42
Share of trading days is too low
2025.11.30 23:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 23:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 08:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 08:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 08:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 08:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Hard
30 USD por mês
-1%
0
0
USD
119
USD
4
100%
32
68%
2%
0.92
-0.04
USD
13%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.