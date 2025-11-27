- Crescimento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
22 (68.75%)
Negociações com perda:
10 (31.25%)
Melhor negociação:
13.80 USD
Pior negociação:
-5.20 USD
Lucro bruto:
15.81 USD (1 578 pips)
Perda bruta:
-17.17 USD (1 715 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (14.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14.33 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
1.82%
Depósito máximo carregado:
8.60%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
-0.09
Negociações longas:
23 (71.88%)
Negociações curtas:
9 (28.13%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.04 USD
Lucro médio:
0.72 USD
Perda média:
-1.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-5.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.73 USD (2)
Crescimento mensal:
-1.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.69 USD
Máximo:
15.69 USD (13.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.09% (15.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.94% (4.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDi
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDi
|-1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDi
|-137
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13.80 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +14.33 USD
Máxima perda consecutiva: -5.73 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EGlobalTrade-Classic1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
