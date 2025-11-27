SeñalesSecciones
Mukhamad Sulkhan

Hard

Mukhamad Sulkhan
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -1%
EGlobalTrade-Classic1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
22 (68.75%)
Transacciones Irrentables:
10 (31.25%)
Mejor transacción:
13.80 USD
Peor transacción:
-5.20 USD
Beneficio Bruto:
15.81 USD (1 578 pips)
Pérdidas Brutas:
-17.17 USD (1 715 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (14.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
14.33 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
1.82%
Carga máxima del depósito:
8.60%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
13 minutos
Factor de Recuperación:
-0.09
Transacciones Largas:
23 (71.88%)
Transacciones Cortas:
9 (28.13%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.04 USD
Beneficio medio:
0.72 USD
Pérdidas medias:
-1.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-5.73 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.73 USD (2)
Crecimiento al mes:
-1.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
15.69 USD
Máxima:
15.69 USD (13.11%)
Reducción relativa:
De balance:
13.09% (15.69 USD)
De fondos:
3.94% (4.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDi 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDi -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDi -137
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +13.80 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +14.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.73 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EGlobalTrade-Classic1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.26 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 09:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 00:42
Share of trading days is too low
2025.12.01 00:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 00:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.30 23:42
Share of trading days is too low
2025.11.30 23:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 23:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 08:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 08:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 08:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 08:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
