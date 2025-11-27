СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Hard
Mukhamad Sulkhan

Hard

Mukhamad Sulkhan
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -2%
EGlobalTrade-Classic1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
20 (66.66%)
Убыточных трейдов:
10 (33.33%)
Лучший трейд:
13.80 USD
Худший трейд:
-5.20 USD
Общая прибыль:
15.28 USD (1 526 pips)
Общий убыток:
-17.17 USD (1 715 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (0.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.80 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
1.82%
Макс. загрузка депозита:
8.60%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
21 (70.00%)
Коротких трейдов:
9 (30.00%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-0.06 USD
Средняя прибыль:
0.76 USD
Средний убыток:
-1.72 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.73 USD (2)
Прирост в месяц:
-1.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.69 USD
Максимальная:
15.69 USD (13.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.09% (15.69 USD)
По эквити:
3.94% (4.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDi 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDi -2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDi -189
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.80 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +0.53 USD
Макс. убыток в серии: -5.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.05 09:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 06:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 00:42
Share of trading days is too low
2025.12.01 00:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 00:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.30 23:42
Share of trading days is too low
2025.11.30 23:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 23:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 08:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 08:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 08:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.27 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 08:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
