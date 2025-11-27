- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
20 (66.66%)
Убыточных трейдов:
10 (33.33%)
Лучший трейд:
13.80 USD
Худший трейд:
-5.20 USD
Общая прибыль:
15.28 USD (1 526 pips)
Общий убыток:
-17.17 USD (1 715 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (0.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.80 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
1.82%
Макс. загрузка депозита:
8.60%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
-0.12
Длинных трейдов:
21 (70.00%)
Коротких трейдов:
9 (30.00%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-0.06 USD
Средняя прибыль:
0.76 USD
Средний убыток:
-1.72 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.73 USD (2)
Прирост в месяц:
-1.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.69 USD
Максимальная:
15.69 USD (13.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.09% (15.69 USD)
По эквити:
3.94% (4.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDi
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDi
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDi
|-189
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
