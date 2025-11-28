- 成長
トレード:
1 376
利益トレード:
596 (43.31%)
損失トレード:
780 (56.69%)
ベストトレード:
1 860.50 USD
最悪のトレード:
-6 553.09 USD
総利益:
47 648.39 USD (616 007 pips)
総損失:
-75 646.95 USD (959 644 pips)
最大連続の勝ち:
39 (278.34 USD)
最大連続利益:
2 849.30 USD (14)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
72.46%
最大入金額:
26.54%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
137
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.90
長いトレード:
916 (66.57%)
短いトレード:
460 (33.43%)
プロフィットファクター:
0.63
期待されたペイオフ:
-20.35 USD
平均利益:
79.95 USD
平均損失:
-96.98 USD
最大連続の負け:
53 (-2 093.04 USD)
最大連続損失:
-8 340.49 USD (2)
月間成長:
-32.71%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
28 027.56 USD
最大の:
31 217.60 USD (33.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.44% (31 163.16 USD)
エクイティによる:
10.54% (8 677.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1362
|NAS100.s
|13
|USDCAD.s
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|-28K
|NAS100.s
|-211
|USDCAD.s
|-148
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|-336K
|NAS100.s
|-7.1K
|USDCAD.s
|-200
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DPrimeVU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
