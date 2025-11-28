- 자본
- 축소
트레이드:
1 613
이익 거래:
785 (48.66%)
손실 거래:
828 (51.33%)
최고의 거래:
1 860.50 USD
최악의 거래:
-6 553.09 USD
총 수익:
61 603.14 USD (802 521 pips)
총 손실:
-87 092.29 USD (1 008 721 pips)
연속 최대 이익:
39 (278.34 USD)
연속 최대 이익:
2 849.30 USD (14)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
71.76%
최대 입금량:
26.54%
최근 거래:
19 분 전
주별 거래 수:
198
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.82
롱(주식매수):
1 065 (66.03%)
숏(주식차입매도):
548 (33.97%)
수익 요인:
0.71
기대수익:
-15.80 USD
평균 이익:
78.48 USD
평균 손실:
-105.18 USD
연속 최대 손실:
53 (-2 093.04 USD)
연속 최대 손실:
-8 340.49 USD (2)
월별 성장률:
-26.35%
Algo 트레이딩:
10%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
28 027.56 USD
최대한의:
31 217.60 USD (33.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.44% (31 163.16 USD)
자본금별:
13.42% (8 719.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1598
|NAS100.s
|14
|USDCAD.s
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|-25K
|NAS100.s
|-199
|USDCAD.s
|-148
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|-199K
|NAS100.s
|-6.6K
|USDCAD.s
|-200
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 860.50 USD
최악의 거래: -6 553 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +278.34 USD
연속 최대 손실: -2 093.04 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DPrimeVU-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 2700 USD
-28%
0
0
USD
USD
65K
USD
USD
8
10%
1 613
48%
72%
0.70
-15.80
USD
USD
33%
1:100