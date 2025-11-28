- Crescimento
Negociações:
1 376
Negociações com lucro:
596 (43.31%)
Negociações com perda:
780 (56.69%)
Melhor negociação:
1 860.50 USD
Pior negociação:
-6 553.09 USD
Lucro bruto:
47 648.39 USD (616 007 pips)
Perda bruta:
-75 646.95 USD (959 644 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (278.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 849.30 USD (14)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
72.46%
Depósito máximo carregado:
26.54%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
137
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.90
Negociações longas:
916 (66.57%)
Negociações curtas:
460 (33.43%)
Fator de lucro:
0.63
Valor esperado:
-20.35 USD
Lucro médio:
79.95 USD
Perda média:
-96.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
53 (-2 093.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8 340.49 USD (2)
Crescimento mensal:
-32.71%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28 027.56 USD
Máximo:
31 217.60 USD (33.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.44% (31 163.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.54% (8 677.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1362
|NAS100.s
|13
|USDCAD.s
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|-28K
|NAS100.s
|-211
|USDCAD.s
|-148
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|-336K
|NAS100.s
|-7.1K
|USDCAD.s
|-200
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 860.50 USD
Pior negociação: -6 553 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +278.34 USD
Máxima perda consecutiva: -2 093.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DPrimeVU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
2700 USD por mês
-31%
0
0
USD
USD
62K
USD
USD
6
0%
1 376
43%
72%
0.62
-20.35
USD
USD
33%
1:100