交易:
1 360
盈利交易:
584 (42.94%)
亏损交易:
776 (57.06%)
最好交易:
1 860.50 USD
最差交易:
-6 553.09 USD
毛利:
46 554.33 USD (613 484 pips)
毛利亏损:
-74 397.45 USD (957 148 pips)
最大连续赢利:
39 (278.34 USD)
最大连续盈利:
2 849.30 USD (14)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
80.65%
最大入金加载:
26.54%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
176
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.89
长期交易:
905 (66.54%)
短期交易:
455 (33.46%)
利润因子:
0.63
预期回报:
-20.47 USD
平均利润:
79.72 USD
平均损失:
-95.87 USD
最大连续失误:
53 (-2 093.04 USD)
最大连续亏损:
-8 340.49 USD (2)
每月增长:
-32.26%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
27 973.12 USD
最大值:
31 163.16 USD (33.44%)
相对跌幅:
结余:
33.44% (31 163.16 USD)
净值:
10.54% (8 677.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1346
|NAS100.s
|13
|USDCAD.s
|1
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|-27K
|NAS100.s
|-211
|USDCAD.s
|-148
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|-336K
|NAS100.s
|-7.1K
|USDCAD.s
|-200
最好交易: +1 860.50 USD
最差交易: -6 553 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +278.34 USD
最大连续亏损: -2 093.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DPrimeVU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月2700 USD
-31%
0
0
USD
USD
62K
USD
USD
6
0%
1 360
42%
81%
0.62
-20.47
USD
USD
33%
1:100