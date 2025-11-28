СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FuYue 9
Yi Yang

FuYue 9

Yi Yang
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 2700 USD в месяц
прирост с 2025 -31%
DPrimeVU-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 360
Прибыльных трейдов:
584 (42.94%)
Убыточных трейдов:
776 (57.06%)
Лучший трейд:
1 860.50 USD
Худший трейд:
-6 553.09 USD
Общая прибыль:
46 554.33 USD (613 484 pips)
Общий убыток:
-74 397.45 USD (957 148 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (278.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 849.30 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
80.65%
Макс. загрузка депозита:
26.54%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
176
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.89
Длинных трейдов:
905 (66.54%)
Коротких трейдов:
455 (33.46%)
Профит фактор:
0.63
Мат. ожидание:
-20.47 USD
Средняя прибыль:
79.72 USD
Средний убыток:
-95.87 USD
Макс. серия проигрышей:
53 (-2 093.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 340.49 USD (2)
Прирост в месяц:
-32.26%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27 973.12 USD
Максимальная:
31 163.16 USD (33.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.44% (31 163.16 USD)
По эквити:
10.54% (8 677.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 1346
NAS100.s 13
USDCAD.s 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s -27K
NAS100.s -211
USDCAD.s -148
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s -336K
NAS100.s -7.1K
USDCAD.s -200
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 860.50 USD
Худший трейд: -6 553 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +278.34 USD
Макс. убыток в серии: -2 093.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 01:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 01:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 22:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 22:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 22:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
