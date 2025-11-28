- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 360
Прибыльных трейдов:
584 (42.94%)
Убыточных трейдов:
776 (57.06%)
Лучший трейд:
1 860.50 USD
Худший трейд:
-6 553.09 USD
Общая прибыль:
46 554.33 USD (613 484 pips)
Общий убыток:
-74 397.45 USD (957 148 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (278.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 849.30 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
80.65%
Макс. загрузка депозита:
26.54%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
176
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.89
Длинных трейдов:
905 (66.54%)
Коротких трейдов:
455 (33.46%)
Профит фактор:
0.63
Мат. ожидание:
-20.47 USD
Средняя прибыль:
79.72 USD
Средний убыток:
-95.87 USD
Макс. серия проигрышей:
53 (-2 093.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 340.49 USD (2)
Прирост в месяц:
-32.26%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27 973.12 USD
Максимальная:
31 163.16 USD (33.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.44% (31 163.16 USD)
По эквити:
10.54% (8 677.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1346
|NAS100.s
|13
|USDCAD.s
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|-27K
|NAS100.s
|-211
|USDCAD.s
|-148
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|-336K
|NAS100.s
|-7.1K
|USDCAD.s
|-200
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 860.50 USD
Худший трейд: -6 553 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +278.34 USD
Макс. убыток в серии: -2 093.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
