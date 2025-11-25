- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
90
利益トレード:
38 (42.22%)
損失トレード:
52 (57.78%)
ベストトレード:
11.93 USD
最悪のトレード:
-13.27 USD
総利益:
103.75 USD (487 798 pips)
総損失:
-100.21 USD (331 198 pips)
最大連続の勝ち:
6 (23.50 USD)
最大連続利益:
23.50 USD (6)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
50.28%
最大入金額:
102.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.12
長いトレード:
44 (48.89%)
短いトレード:
46 (51.11%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.04 USD
平均利益:
2.73 USD
平均損失:
-1.93 USD
最大連続の負け:
7 (-3.51 USD)
最大連続損失:
-13.48 USD (5)
月間成長:
-9.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.12 USD
最大の:
29.88 USD (81.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
78.80% (29.88 USD)
エクイティによる:
48.51% (22.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|19
|EURUSD
|13
|GBPUSD
|11
|NZDUSD
|8
|GBPCHF
|7
|USDCAD
|5
|USDCHF
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|3
|EURCHF
|3
|AUDUSD
|3
|XAUUSD
|2
|CADCHF
|2
|GBPNZD
|2
|ADAUSD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|16
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|-17
|NZDUSD
|3
|GBPCHF
|-4
|USDCAD
|-2
|USDCHF
|-4
|GBPAUD
|-2
|AUDCHF
|3
|EURCHF
|1
|AUDUSD
|-4
|XAUUSD
|4
|CADCHF
|2
|GBPNZD
|2
|ADAUSD
|-1
|EURCAD
|2
|GBPCAD
|5
|NZDCAD
|-2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|158K
|EURUSD
|96
|GBPUSD
|-1.7K
|NZDUSD
|297
|GBPCHF
|-327
|USDCAD
|-308
|USDCHF
|-312
|GBPAUD
|-318
|AUDCHF
|242
|EURCHF
|56
|AUDUSD
|-361
|XAUUSD
|415
|CADCHF
|186
|GBPNZD
|323
|ADAUSD
|-85
|EURCAD
|300
|GBPCAD
|699
|NZDCAD
|-261
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
FXView2-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 12
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 7
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 11
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 5
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 14
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 3
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.05 × 19
|
Tickmill-Live04
|0.08 × 24
|
Exness-Real14
|0.10 × 113
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 24
|
ICMarketsSC-Live25
|0.16 × 373
