Shantanu Sinha

Long Term Account

Shantanu Sinha
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -9%
OctaFX-Real7
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
90
利益トレード:
38 (42.22%)
損失トレード:
52 (57.78%)
ベストトレード:
11.93 USD
最悪のトレード:
-13.27 USD
総利益:
103.75 USD (487 798 pips)
総損失:
-100.21 USD (331 198 pips)
最大連続の勝ち:
6 (23.50 USD)
最大連続利益:
23.50 USD (6)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
50.28%
最大入金額:
102.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.12
長いトレード:
44 (48.89%)
短いトレード:
46 (51.11%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.04 USD
平均利益:
2.73 USD
平均損失:
-1.93 USD
最大連続の負け:
7 (-3.51 USD)
最大連続損失:
-13.48 USD (5)
月間成長:
-9.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
17.12 USD
最大の:
29.88 USD (81.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
78.80% (29.88 USD)
エクイティによる:
48.51% (22.70 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 19
EURUSD 13
GBPUSD 11
NZDUSD 8
GBPCHF 7
USDCAD 5
USDCHF 4
GBPAUD 4
AUDCHF 3
EURCHF 3
AUDUSD 3
XAUUSD 2
CADCHF 2
GBPNZD 2
ADAUSD 1
EURCAD 1
GBPCAD 1
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 16
EURUSD 1
GBPUSD -17
NZDUSD 3
GBPCHF -4
USDCAD -2
USDCHF -4
GBPAUD -2
AUDCHF 3
EURCHF 1
AUDUSD -4
XAUUSD 4
CADCHF 2
GBPNZD 2
ADAUSD -1
EURCAD 2
GBPCAD 5
NZDCAD -2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 158K
EURUSD 96
GBPUSD -1.7K
NZDUSD 297
GBPCHF -327
USDCAD -308
USDCHF -312
GBPAUD -318
AUDCHF 242
EURCHF 56
AUDUSD -361
XAUUSD 415
CADCHF 186
GBPNZD 323
ADAUSD -85
EURCAD 300
GBPCAD 699
NZDCAD -261
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +11.93 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +23.50 USD
最大連続損失: -3.51 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBS-Real-12
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 4
FXView2-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 12
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 7
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 11
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 5
LQDLLC-Live01
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 14
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real7
0.00 × 3
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.05 × 19
Tickmill-Live04
0.08 × 24
Exness-Real14
0.10 × 113
FusionMarkets-Live
0.13 × 24
ICMarketsSC-Live25
0.16 × 373
Long Term Account 
レビューなし
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 05:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 04:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 03:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 16:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 13:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 04:46
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 04:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 12:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 12:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
