信号 / MetaTrader 4 / Long Term Account
Shantanu Sinha

Long Term Account

Shantanu Sinha
0条评论
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -4%
OctaFX-Real7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
89
盈利交易:
38 (42.69%)
亏损交易:
51 (57.30%)
最好交易:
11.93 USD
最差交易:
-13.27 USD
毛利:
103.75 USD (487 798 pips)
毛利亏损:
-97.16 USD (330 894 pips)
最大连续赢利:
6 (23.50 USD)
最大连续盈利:
23.50 USD (6)
夏普比率:
0.11
交易活动:
49.16%
最大入金加载:
102.23%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.22
长期交易:
43 (48.31%)
短期交易:
46 (51.69%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.07 USD
平均利润:
2.73 USD
平均损失:
-1.91 USD
最大连续失误:
7 (-3.51 USD)
最大连续亏损:
-13.48 USD (5)
每月增长:
-4.09%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
17.12 USD
最大值:
29.88 USD (81.86%)
相对跌幅:
结余:
78.80% (29.88 USD)
净值:
48.51% (22.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 19
EURUSD 13
GBPUSD 10
NZDUSD 8
GBPCHF 7
USDCAD 5
USDCHF 4
GBPAUD 4
AUDCHF 3
EURCHF 3
AUDUSD 3
XAUUSD 2
CADCHF 2
GBPNZD 2
ADAUSD 1
EURCAD 1
GBPCAD 1
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 16
EURUSD 1
GBPUSD -14
NZDUSD 3
GBPCHF -4
USDCAD -2
USDCHF -4
GBPAUD -2
AUDCHF 3
EURCHF 1
AUDUSD -4
XAUUSD 4
CADCHF 2
GBPNZD 2
ADAUSD -1
EURCAD 2
GBPCAD 5
NZDCAD -2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 158K
EURUSD 96
GBPUSD -1.4K
NZDUSD 297
GBPCHF -327
USDCAD -308
USDCHF -312
GBPAUD -318
AUDCHF 242
EURCHF 56
AUDUSD -361
XAUUSD 415
CADCHF 186
GBPNZD 323
ADAUSD -85
EURCAD 300
GBPCAD 699
NZDCAD -261
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11.93 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +23.50 USD
最大连续亏损: -3.51 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBS-Real-12
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 4
FXView2-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 12
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 7
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 11
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 5
LQDLLC-Live01
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 14
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real7
0.00 × 3
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.05 × 19
Tickmill-Live04
0.08 × 24
Exness-Real14
0.10 × 113
FusionMarkets-Live
0.13 × 24
ICMarketsSC-Live25
0.16 × 373
87 更多...
Long Term Account 
没有评论
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 05:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 04:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 03:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 16:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 13:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 04:46
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 04:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 12:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 12:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Long Term Account
每月30 USD
-4%
0
0
USD
55
USD
5
0%
89
42%
49%
1.06
0.07
USD
79%
1:500
