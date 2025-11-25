- 成长
交易:
89
盈利交易:
38 (42.69%)
亏损交易:
51 (57.30%)
最好交易:
11.93 USD
最差交易:
-13.27 USD
毛利:
103.75 USD (487 798 pips)
毛利亏损:
-97.16 USD (330 894 pips)
最大连续赢利:
6 (23.50 USD)
最大连续盈利:
23.50 USD (6)
夏普比率:
0.11
交易活动:
49.16%
最大入金加载:
102.23%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.22
长期交易:
43 (48.31%)
短期交易:
46 (51.69%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.07 USD
平均利润:
2.73 USD
平均损失:
-1.91 USD
最大连续失误:
7 (-3.51 USD)
最大连续亏损:
-13.48 USD (5)
每月增长:
-4.09%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
17.12 USD
最大值:
29.88 USD (81.86%)
相对跌幅:
结余:
78.80% (29.88 USD)
净值:
48.51% (22.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|19
|EURUSD
|13
|GBPUSD
|10
|NZDUSD
|8
|GBPCHF
|7
|USDCAD
|5
|USDCHF
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|3
|EURCHF
|3
|AUDUSD
|3
|XAUUSD
|2
|CADCHF
|2
|GBPNZD
|2
|ADAUSD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|16
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|-14
|NZDUSD
|3
|GBPCHF
|-4
|USDCAD
|-2
|USDCHF
|-4
|GBPAUD
|-2
|AUDCHF
|3
|EURCHF
|1
|AUDUSD
|-4
|XAUUSD
|4
|CADCHF
|2
|GBPNZD
|2
|ADAUSD
|-1
|EURCAD
|2
|GBPCAD
|5
|NZDCAD
|-2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|158K
|EURUSD
|96
|GBPUSD
|-1.4K
|NZDUSD
|297
|GBPCHF
|-327
|USDCAD
|-308
|USDCHF
|-312
|GBPAUD
|-318
|AUDCHF
|242
|EURCHF
|56
|AUDUSD
|-361
|XAUUSD
|415
|CADCHF
|186
|GBPNZD
|323
|ADAUSD
|-85
|EURCAD
|300
|GBPCAD
|699
|NZDCAD
|-261
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
FXView2-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 12
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 7
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 11
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 5
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 14
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 3
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.05 × 19
|
Tickmill-Live04
|0.08 × 24
|
Exness-Real14
|0.10 × 113
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 24
|
ICMarketsSC-Live25
|0.16 × 373
