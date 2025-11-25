- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
90
Negociações com lucro:
38 (42.22%)
Negociações com perda:
52 (57.78%)
Melhor negociação:
11.93 USD
Pior negociação:
-13.27 USD
Lucro bruto:
103.75 USD (487 798 pips)
Perda bruta:
-100.21 USD (331 198 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (23.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23.50 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
50.28%
Depósito máximo carregado:
102.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
0.12
Negociações longas:
44 (48.89%)
Negociações curtas:
46 (51.11%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.04 USD
Lucro médio:
2.73 USD
Perda média:
-1.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-3.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.48 USD (5)
Crescimento mensal:
-9.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.12 USD
Máximo:
29.88 USD (81.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
78.80% (29.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.51% (22.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|19
|EURUSD
|13
|GBPUSD
|11
|NZDUSD
|8
|GBPCHF
|7
|USDCAD
|5
|USDCHF
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|3
|EURCHF
|3
|AUDUSD
|3
|XAUUSD
|2
|CADCHF
|2
|GBPNZD
|2
|ADAUSD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|16
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|-17
|NZDUSD
|3
|GBPCHF
|-4
|USDCAD
|-2
|USDCHF
|-4
|GBPAUD
|-2
|AUDCHF
|3
|EURCHF
|1
|AUDUSD
|-4
|XAUUSD
|4
|CADCHF
|2
|GBPNZD
|2
|ADAUSD
|-1
|EURCAD
|2
|GBPCAD
|5
|NZDCAD
|-2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|158K
|EURUSD
|96
|GBPUSD
|-1.7K
|NZDUSD
|297
|GBPCHF
|-327
|USDCAD
|-308
|USDCHF
|-312
|GBPAUD
|-318
|AUDCHF
|242
|EURCHF
|56
|AUDUSD
|-361
|XAUUSD
|415
|CADCHF
|186
|GBPNZD
|323
|ADAUSD
|-85
|EURCAD
|300
|GBPCAD
|699
|NZDCAD
|-261
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.93 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +23.50 USD
Máxima perda consecutiva: -3.51 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
FXView2-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 12
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 7
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 11
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 5
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 14
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 3
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.05 × 19
|
Tickmill-Live04
|0.08 × 24
|
Exness-Real14
|0.10 × 113
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 24
|
ICMarketsSC-Live25
|0.16 × 373
Long Term Account
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-9%
0
0
USD
USD
52
USD
USD
5
0%
90
42%
50%
1.03
0.04
USD
USD
79%
1:500