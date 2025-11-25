SinaisSeções
Shantanu Sinha

Long Term Account

Shantanu Sinha
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -9%
OctaFX-Real7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
90
Negociações com lucro:
38 (42.22%)
Negociações com perda:
52 (57.78%)
Melhor negociação:
11.93 USD
Pior negociação:
-13.27 USD
Lucro bruto:
103.75 USD (487 798 pips)
Perda bruta:
-100.21 USD (331 198 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (23.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23.50 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
50.28%
Depósito máximo carregado:
102.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
0.12
Negociações longas:
44 (48.89%)
Negociações curtas:
46 (51.11%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.04 USD
Lucro médio:
2.73 USD
Perda média:
-1.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-3.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.48 USD (5)
Crescimento mensal:
-9.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17.12 USD
Máximo:
29.88 USD (81.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
78.80% (29.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.51% (22.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 19
EURUSD 13
GBPUSD 11
NZDUSD 8
GBPCHF 7
USDCAD 5
USDCHF 4
GBPAUD 4
AUDCHF 3
EURCHF 3
AUDUSD 3
XAUUSD 2
CADCHF 2
GBPNZD 2
ADAUSD 1
EURCAD 1
GBPCAD 1
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 16
EURUSD 1
GBPUSD -17
NZDUSD 3
GBPCHF -4
USDCAD -2
USDCHF -4
GBPAUD -2
AUDCHF 3
EURCHF 1
AUDUSD -4
XAUUSD 4
CADCHF 2
GBPNZD 2
ADAUSD -1
EURCAD 2
GBPCAD 5
NZDCAD -2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 158K
EURUSD 96
GBPUSD -1.7K
NZDUSD 297
GBPCHF -327
USDCAD -308
USDCHF -312
GBPAUD -318
AUDCHF 242
EURCHF 56
AUDUSD -361
XAUUSD 415
CADCHF 186
GBPNZD 323
ADAUSD -85
EURCAD 300
GBPCAD 699
NZDCAD -261
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.93 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +23.50 USD
Máxima perda consecutiva: -3.51 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real-12
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 4
FXView2-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 12
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 7
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 11
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 5
LQDLLC-Live01
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 14
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real7
0.00 × 3
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.05 × 19
Tickmill-Live04
0.08 × 24
Exness-Real14
0.10 × 113
FusionMarkets-Live
0.13 × 24
ICMarketsSC-Live25
0.16 × 373
87 mais ...
