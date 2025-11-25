- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
87
Profit Trades:
37 (42.52%)
Loss Trades:
50 (57.47%)
Best trade:
11.93 USD
Worst trade:
-13.27 USD
Gross Profit:
103.55 USD (485 844 pips)
Gross Loss:
-95.71 USD (330 750 pips)
Maximum consecutive wins:
6 (23.50 USD)
Maximal consecutive profit:
23.50 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading activity:
47.75%
Max deposit load:
102.23%
Latest trade:
15 hours ago
Trades per week:
40
Avg holding time:
10 hours
Recovery Factor:
0.26
Long Trades:
42 (48.28%)
Short Trades:
45 (51.72%)
Profit Factor:
1.08
Expected Payoff:
0.09 USD
Average Profit:
2.80 USD
Average Loss:
-1.91 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-3.51 USD)
Maximal consecutive loss:
-13.48 USD (5)
Monthly growth:
-1.91%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
17.12 USD
Maximal:
29.88 USD (81.86%)
Relative drawdown:
By Balance:
78.80% (29.88 USD)
By Equity:
48.51% (22.70 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|18
|EURUSD
|13
|GBPUSD
|9
|NZDUSD
|8
|GBPCHF
|7
|USDCAD
|5
|USDCHF
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|3
|EURCHF
|3
|AUDUSD
|3
|XAUUSD
|2
|CADCHF
|2
|GBPNZD
|2
|ADAUSD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|16
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|-12
|NZDUSD
|3
|GBPCHF
|-4
|USDCAD
|-2
|USDCHF
|-4
|GBPAUD
|-2
|AUDCHF
|3
|EURCHF
|1
|AUDUSD
|-4
|XAUUSD
|4
|CADCHF
|2
|GBPNZD
|2
|ADAUSD
|-1
|EURCAD
|2
|GBPCAD
|5
|NZDCAD
|-2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|156K
|EURUSD
|96
|GBPUSD
|-1.2K
|NZDUSD
|297
|GBPCHF
|-327
|USDCAD
|-308
|USDCHF
|-312
|GBPAUD
|-318
|AUDCHF
|242
|EURCHF
|56
|AUDUSD
|-361
|XAUUSD
|415
|CADCHF
|186
|GBPNZD
|323
|ADAUSD
|-85
|EURCAD
|300
|GBPCAD
|699
|NZDCAD
|-261
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +11.93 USD
Worst trade: -13 USD
Maximum consecutive wins: 6
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +23.50 USD
Maximal consecutive loss: -3.51 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "OctaFX-Real7" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
FXView2-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 12
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 7
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 11
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 5
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 14
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 3
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.05 × 19
|
Tickmill-Live04
|0.08 × 24
|
Exness-Real14
|0.10 × 113
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 24
|
ICMarketsSC-Live25
|0.16 × 373
Long Term Account
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
-2%
0
0
USD
USD
56
USD
USD
5
0%
87
42%
48%
1.08
0.09
USD
USD
79%
1:500