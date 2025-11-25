SignalsSections
Shantanu Sinha

Long Term Account

Shantanu Sinha
0 reviews
5 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 -2%
OctaFX-Real7
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
87
Profit Trades:
37 (42.52%)
Loss Trades:
50 (57.47%)
Best trade:
11.93 USD
Worst trade:
-13.27 USD
Gross Profit:
103.55 USD (485 844 pips)
Gross Loss:
-95.71 USD (330 750 pips)
Maximum consecutive wins:
6 (23.50 USD)
Maximal consecutive profit:
23.50 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading activity:
47.75%
Max deposit load:
102.23%
Latest trade:
15 hours ago
Trades per week:
40
Avg holding time:
10 hours
Recovery Factor:
0.26
Long Trades:
42 (48.28%)
Short Trades:
45 (51.72%)
Profit Factor:
1.08
Expected Payoff:
0.09 USD
Average Profit:
2.80 USD
Average Loss:
-1.91 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-3.51 USD)
Maximal consecutive loss:
-13.48 USD (5)
Monthly growth:
-1.91%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
17.12 USD
Maximal:
29.88 USD (81.86%)
Relative drawdown:
By Balance:
78.80% (29.88 USD)
By Equity:
48.51% (22.70 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
BTCUSD 18
EURUSD 13
GBPUSD 9
NZDUSD 8
GBPCHF 7
USDCAD 5
USDCHF 4
GBPAUD 4
AUDCHF 3
EURCHF 3
AUDUSD 3
XAUUSD 2
CADCHF 2
GBPNZD 2
ADAUSD 1
EURCAD 1
GBPCAD 1
NZDCAD 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 16
EURUSD 1
GBPUSD -12
NZDUSD 3
GBPCHF -4
USDCAD -2
USDCHF -4
GBPAUD -2
AUDCHF 3
EURCHF 1
AUDUSD -4
XAUUSD 4
CADCHF 2
GBPNZD 2
ADAUSD -1
EURCAD 2
GBPCAD 5
NZDCAD -2
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 156K
EURUSD 96
GBPUSD -1.2K
NZDUSD 297
GBPCHF -327
USDCAD -308
USDCHF -312
GBPAUD -318
AUDCHF 242
EURCHF 56
AUDUSD -361
XAUUSD 415
CADCHF 186
GBPNZD 323
ADAUSD -85
EURCAD 300
GBPCAD 699
NZDCAD -261
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +11.93 USD
Worst trade: -13 USD
Maximum consecutive wins: 6
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +23.50 USD
Maximal consecutive loss: -3.51 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "OctaFX-Real7" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FBS-Real-12
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 4
FXView2-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 12
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 7
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 11
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 5
LQDLLC-Live01
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 14
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real7
0.00 × 3
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.05 × 19
Tickmill-Live04
0.08 × 24
Exness-Real14
0.10 × 113
FusionMarkets-Live
0.13 × 24
ICMarketsSC-Live25
0.16 × 373
Long Term Account 
No reviews
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 05:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 04:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 03:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 16:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 13:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 04:46
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 04:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 12:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 12:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Long Term Account
30 USD per month
-2%
0
0
USD
56
USD
5
0%
87
42%
48%
1.08
0.09
USD
79%
1:500
