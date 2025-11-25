- Прирост
Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
38 (43.18%)
Убыточных трейдов:
50 (56.82%)
Лучший трейд:
11.93 USD
Худший трейд:
-13.27 USD
Общая прибыль:
103.75 USD (487 798 pips)
Общий убыток:
-95.71 USD (330 750 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (23.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.50 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
46.41%
Макс. загрузка депозита:
102.23%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.27
Длинных трейдов:
43 (48.86%)
Коротких трейдов:
45 (51.14%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.09 USD
Средняя прибыль:
2.73 USD
Средний убыток:
-1.91 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-3.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.48 USD (5)
Прирост в месяц:
-1.57%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.12 USD
Максимальная:
29.88 USD (81.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.80% (29.88 USD)
По эквити:
48.51% (22.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|19
|EURUSD
|13
|GBPUSD
|9
|NZDUSD
|8
|GBPCHF
|7
|USDCAD
|5
|USDCHF
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|3
|EURCHF
|3
|AUDUSD
|3
|XAUUSD
|2
|CADCHF
|2
|GBPNZD
|2
|ADAUSD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|16
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|-12
|NZDUSD
|3
|GBPCHF
|-4
|USDCAD
|-2
|USDCHF
|-4
|GBPAUD
|-2
|AUDCHF
|3
|EURCHF
|1
|AUDUSD
|-4
|XAUUSD
|4
|CADCHF
|2
|GBPNZD
|2
|ADAUSD
|-1
|EURCAD
|2
|GBPCAD
|5
|NZDCAD
|-2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|158K
|EURUSD
|96
|GBPUSD
|-1.2K
|NZDUSD
|297
|GBPCHF
|-327
|USDCAD
|-308
|USDCHF
|-312
|GBPAUD
|-318
|AUDCHF
|242
|EURCHF
|56
|AUDUSD
|-361
|XAUUSD
|415
|CADCHF
|186
|GBPNZD
|323
|ADAUSD
|-85
|EURCAD
|300
|GBPCAD
|699
|NZDCAD
|-261
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Лучший трейд: +11.93 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +23.50 USD
Макс. убыток в серии: -3.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
FXView2-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 12
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 7
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 11
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 5
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 14
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 3
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.05 × 19
|
Tickmill-Live04
|0.08 × 24
|
Exness-Real14
|0.10 × 113
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 24
|
ICMarketsSC-Live25
|0.16 × 373
Long Term Account
Нет отзывов
