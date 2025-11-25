СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Long Term Account
Shantanu Sinha

Long Term Account

Shantanu Sinha
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -2%
OctaFX-Real7
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
88
Прибыльных трейдов:
38 (43.18%)
Убыточных трейдов:
50 (56.82%)
Лучший трейд:
11.93 USD
Худший трейд:
-13.27 USD
Общая прибыль:
103.75 USD (487 798 pips)
Общий убыток:
-95.71 USD (330 750 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (23.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.50 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
46.41%
Макс. загрузка депозита:
102.23%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.27
Длинных трейдов:
43 (48.86%)
Коротких трейдов:
45 (51.14%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.09 USD
Средняя прибыль:
2.73 USD
Средний убыток:
-1.91 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-3.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.48 USD (5)
Прирост в месяц:
-1.57%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.12 USD
Максимальная:
29.88 USD (81.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.80% (29.88 USD)
По эквити:
48.51% (22.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 19
EURUSD 13
GBPUSD 9
NZDUSD 8
GBPCHF 7
USDCAD 5
USDCHF 4
GBPAUD 4
AUDCHF 3
EURCHF 3
AUDUSD 3
XAUUSD 2
CADCHF 2
GBPNZD 2
ADAUSD 1
EURCAD 1
GBPCAD 1
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 16
EURUSD 1
GBPUSD -12
NZDUSD 3
GBPCHF -4
USDCAD -2
USDCHF -4
GBPAUD -2
AUDCHF 3
EURCHF 1
AUDUSD -4
XAUUSD 4
CADCHF 2
GBPNZD 2
ADAUSD -1
EURCAD 2
GBPCAD 5
NZDCAD -2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 158K
EURUSD 96
GBPUSD -1.2K
NZDUSD 297
GBPCHF -327
USDCAD -308
USDCHF -312
GBPAUD -318
AUDCHF 242
EURCHF 56
AUDUSD -361
XAUUSD 415
CADCHF 186
GBPNZD 323
ADAUSD -85
EURCAD 300
GBPCAD 699
NZDCAD -261
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.93 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +23.50 USD
Макс. убыток в серии: -3.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real-12
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 4
FXView2-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 12
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 7
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 11
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 5
LQDLLC-Live01
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 14
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real7
0.00 × 3
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.05 × 19
Tickmill-Live04
0.08 × 24
Exness-Real14
0.10 × 113
FusionMarkets-Live
0.13 × 24
ICMarketsSC-Live25
0.16 × 373
еще 87...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Long Term Account 
Нет отзывов
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 05:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 04:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 03:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 16:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 13:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 04:46
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 04:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 12:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 12:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Long Term Account
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
57
USD
5
0%
88
43%
46%
1.08
0.09
USD
79%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.