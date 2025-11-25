시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Long Term Account
Shantanu Sinha

Long Term Account

Shantanu Sinha
0 리뷰
7
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -41%
OctaFX-Real7
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
104
이익 거래:
44 (42.30%)
손실 거래:
60 (57.69%)
최고의 거래:
11.93 USD
최악의 거래:
-13.27 USD
총 수익:
123.77 USD (489 723 pips)
총 손실:
-136.41 USD (334 309 pips)
연속 최대 이익:
6 (23.50 USD)
연속 최대 이익:
23.50 USD (6)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
54.28%
최대 입금량:
102.23%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
-0.35
롱(주식매수):
50 (48.08%)
숏(주식차입매도):
54 (51.92%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-0.12 USD
평균 이익:
2.81 USD
평균 손실:
-2.27 USD
연속 최대 손실:
8 (-36.20 USD)
연속 최대 손실:
-36.20 USD (8)
월별 성장률:
-54.76%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17.12 USD
최대한의:
36.20 USD (77.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
78.80% (29.88 USD)
자본금별:
48.51% (22.70 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 19
EURUSD 17
GBPUSD 15
NZDUSD 9
GBPCHF 7
USDCHF 7
USDCAD 6
GBPAUD 4
AUDCHF 3
EURCHF 3
AUDUSD 3
XAUUSD 2
CADCHF 2
GBPNZD 2
ADAUSD 1
EURCAD 1
GBPCAD 1
NZDCAD 1
US30 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 16
EURUSD -3
GBPUSD -31
NZDUSD 8
GBPCHF -4
USDCHF -8
USDCAD -1
GBPAUD -2
AUDCHF 3
EURCHF 1
AUDUSD -4
XAUUSD 4
CADCHF 2
GBPNZD 2
ADAUSD -1
EURCAD 2
GBPCAD 5
NZDCAD -2
US30 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 158K
EURUSD -313
GBPUSD -3.1K
NZDUSD 822
GBPCHF -327
USDCHF -339
USDCAD -145
GBPAUD -318
AUDCHF 242
EURCHF 56
AUDUSD -361
XAUUSD 415
CADCHF 186
GBPNZD 323
ADAUSD -85
EURCAD 300
GBPCAD 699
NZDCAD -261
US30 41
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +11.93 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +23.50 USD
연속 최대 손실: -36.20 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FBS-Real-12
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 4
FXView2-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 12
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 7
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 11
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 5
LQDLLC-Live01
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 14
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real7
0.00 × 3
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.05 × 19
Tickmill-Live04
0.08 × 24
Exness-Real14
0.10 × 113
FusionMarkets-Live
0.13 × 24
ICMarketsSC-Live25
0.16 × 373
87 더...
Long Term Account 
리뷰 없음
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 05:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 04:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 03:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 02:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 16:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 13:32
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 04:46
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.11 04:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 12:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 12:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.