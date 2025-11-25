- 자본
- 축소
트레이드:
104
이익 거래:
44 (42.30%)
손실 거래:
60 (57.69%)
최고의 거래:
11.93 USD
최악의 거래:
-13.27 USD
총 수익:
123.77 USD (489 723 pips)
총 손실:
-136.41 USD (334 309 pips)
연속 최대 이익:
6 (23.50 USD)
23.50 USD (6)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
54.28%
최대 입금량:
102.23%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
-0.35
롱(주식매수):
50 (48.08%)
숏(주식차입매도):
54 (51.92%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-0.12 USD
평균 이익:
2.81 USD
평균 손실:
-2.27 USD
연속 최대 손실:
8 (-36.20 USD)
-36.20 USD (8)
월별 성장률:
-54.76%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
17.12 USD
최대한의:
36.20 USD (77.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
78.80% (29.88 USD)
자본금별:
48.51% (22.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|19
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|15
|NZDUSD
|9
|GBPCHF
|7
|USDCHF
|7
|USDCAD
|6
|GBPAUD
|4
|AUDCHF
|3
|EURCHF
|3
|AUDUSD
|3
|XAUUSD
|2
|CADCHF
|2
|GBPNZD
|2
|ADAUSD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|1
|NZDCAD
|1
|US30
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|16
|EURUSD
|-3
|GBPUSD
|-31
|NZDUSD
|8
|GBPCHF
|-4
|USDCHF
|-8
|USDCAD
|-1
|GBPAUD
|-2
|AUDCHF
|3
|EURCHF
|1
|AUDUSD
|-4
|XAUUSD
|4
|CADCHF
|2
|GBPNZD
|2
|ADAUSD
|-1
|EURCAD
|2
|GBPCAD
|5
|NZDCAD
|-2
|US30
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|158K
|EURUSD
|-313
|GBPUSD
|-3.1K
|NZDUSD
|822
|GBPCHF
|-327
|USDCHF
|-339
|USDCAD
|-145
|GBPAUD
|-318
|AUDCHF
|242
|EURCHF
|56
|AUDUSD
|-361
|XAUUSD
|415
|CADCHF
|186
|GBPNZD
|323
|ADAUSD
|-85
|EURCAD
|300
|GBPCAD
|699
|NZDCAD
|-261
|US30
|41
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.93 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +23.50 USD
연속 최대 손실: -36.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
FXView2-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 12
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 7
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 11
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 5
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 14
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 3
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.05 × 19
|
Tickmill-Live04
|0.08 × 24
|
Exness-Real14
|0.10 × 113
|
FusionMarkets-Live
|0.13 × 24
|
ICMarketsSC-Live25
|0.16 × 373
Long Term Account
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-41%
0
0
USD
USD
31
USD
USD
7
0%
104
42%
54%
0.90
-0.12
USD
USD
79%
1:500