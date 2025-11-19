シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Trend zyq
Yi Jian Feng

Trend zyq

Yi Jian Feng
レビュー0件
7週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
Exness-MT5Real5
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
398
利益トレード:
251 (63.06%)
損失トレード:
147 (36.93%)
ベストトレード:
421.53 USD
最悪のトレード:
-1 056.06 USD
総利益:
34 606.04 USD (5 251 887 pips)
総損失:
-34 198.23 USD (4 885 519 pips)
最大連続の勝ち:
12 (1 370.72 USD)
最大連続利益:
1 637.58 USD (11)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
17.61%
最大入金額:
30.59%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.06
長いトレード:
201 (50.50%)
短いトレード:
197 (49.50%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
1.02 USD
平均利益:
137.87 USD
平均損失:
-232.64 USD
最大連続の負け:
8 (-3 434.83 USD)
最大連続損失:
-3 434.83 USD (8)
月間成長:
-31.60%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
212.07 USD
最大の:
7 290.04 USD (58.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.42% (7 290.04 USD)
エクイティによる:
31.44% (2 722.93 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSDm 189
XAUUSDm 149
USTECm 14
US500m 13
JP225m 10
US30m 9
USDJPYm 8
EURUSDm 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSDm 632
XAUUSDm -229
USTECm -53
US500m -168
JP225m -163
US30m 415
USDJPYm 7
EURUSDm -33
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSDm 355K
XAUUSDm 23K
USTECm -9.6K
US500m -10K
JP225m -2K
US30m 11K
USDJPYm -69
EURUSDm -511
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +421.53 USD
最悪のトレード: -1 056 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +1 370.72 USD
最大連続損失: -3 434.83 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real5
1.73 × 30
レビューなし
2025.12.30 02:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 04:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 01:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 18:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 16:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 12:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 05:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 05:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 04:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 04:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 00:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
