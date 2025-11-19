- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
398
利益トレード:
251 (63.06%)
損失トレード:
147 (36.93%)
ベストトレード:
421.53 USD
最悪のトレード:
-1 056.06 USD
総利益:
34 606.04 USD (5 251 887 pips)
総損失:
-34 198.23 USD (4 885 519 pips)
最大連続の勝ち:
12 (1 370.72 USD)
最大連続利益:
1 637.58 USD (11)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
17.61%
最大入金額:
30.59%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.06
長いトレード:
201 (50.50%)
短いトレード:
197 (49.50%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
1.02 USD
平均利益:
137.87 USD
平均損失:
-232.64 USD
最大連続の負け:
8 (-3 434.83 USD)
最大連続損失:
-3 434.83 USD (8)
月間成長:
-31.60%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
212.07 USD
最大の:
7 290.04 USD (58.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.42% (7 290.04 USD)
エクイティによる:
31.44% (2 722.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|189
|XAUUSDm
|149
|USTECm
|14
|US500m
|13
|JP225m
|10
|US30m
|9
|USDJPYm
|8
|EURUSDm
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSDm
|632
|XAUUSDm
|-229
|USTECm
|-53
|US500m
|-168
|JP225m
|-163
|US30m
|415
|USDJPYm
|7
|EURUSDm
|-33
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSDm
|355K
|XAUUSDm
|23K
|USTECm
|-9.6K
|US500m
|-10K
|JP225m
|-2K
|US30m
|11K
|USDJPYm
|-69
|EURUSDm
|-511
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +421.53 USD
最悪のトレード: -1 056 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +1 370.72 USD
最大連続損失: -3 434.83 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real5
|1.73 × 30
