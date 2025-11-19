SignauxSections
Yi Jian Feng

Trend hs2

Yi Jian Feng
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
0%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
85
Bénéfice trades:
60 (70.58%)
Perte trades:
25 (29.41%)
Meilleure transaction:
328.37 USD
Pire transaction:
-692.18 USD
Bénéfice brut:
8 994.48 USD (1 486 530 pips)
Perte brute:
-5 897.57 USD (895 550 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (1 370.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 465.63 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
2.30%
Charge de dépôt maximale:
1.06%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
71
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.98
Longs trades:
30 (35.29%)
Courts trades:
55 (64.71%)
Facteur de profit:
1.53
Rendement attendu:
36.43 USD
Bénéfice moyen:
149.91 USD
Perte moyenne:
-235.90 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 367.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 367.81 USD (3)
Croissance mensuelle:
57.20%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 566.60 USD (18.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.62% (53.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDm 39
XAUUSDm 33
US30m 4
USDJPYm 4
USTECm 2
JP225m 2
US500m 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDm 1.5K
XAUUSDm 1.5K
US30m 119
USDJPYm 126
USTECm -89
JP225m -115
US500m 5
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDm 534K
XAUUSDm 77K
US30m 4.1K
USDJPYm 626
USTECm -22K
JP225m -2.8K
US500m 368
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +328.37 USD
Pire transaction: -692 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 370.72 USD
Perte consécutive maximale: -1 367.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real5
1.73 × 30
Aucun avis
2025.11.19 23:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
