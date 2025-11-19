- Wachstum
Trades insgesamt:
398
Gewinntrades:
251 (63.06%)
Verlusttrades:
147 (36.93%)
Bester Trade:
421.53 USD
Schlechtester Trade:
-1 056.06 USD
Bruttoprofit:
34 606.04 USD (5 251 887 pips)
Bruttoverlust:
-34 198.23 USD (4 885 519 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (1 370.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 637.58 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
17.61%
Max deposit load:
30.59%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
39
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.06
Long-Positionen:
201 (50.50%)
Short-Positionen:
197 (49.50%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
1.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
137.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-232.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-3 434.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 434.83 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-31.60%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
212.07 USD
Maximaler:
7 290.04 USD (58.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
63.42% (7 290.04 USD)
Kapital:
31.44% (2 722.93 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|189
|XAUUSDm
|149
|USTECm
|14
|US500m
|13
|JP225m
|10
|US30m
|9
|USDJPYm
|8
|EURUSDm
|6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSDm
|632
|XAUUSDm
|-229
|USTECm
|-53
|US500m
|-168
|JP225m
|-163
|US30m
|415
|USDJPYm
|7
|EURUSDm
|-33
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSDm
|355K
|XAUUSDm
|23K
|USTECm
|-9.6K
|US500m
|-10K
|JP225m
|-2K
|US30m
|11K
|USDJPYm
|-69
|EURUSDm
|-511
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +421.53 USD
Schlechtester Trade: -1 056 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 370.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 434.83 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Exness-MT5Real5
|1.73 × 30
