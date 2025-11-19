- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
398
Negociações com lucro:
251 (63.06%)
Negociações com perda:
147 (36.93%)
Melhor negociação:
421.53 USD
Pior negociação:
-1 056.06 USD
Lucro bruto:
34 606.04 USD (5 251 887 pips)
Perda bruta:
-34 198.23 USD (4 885 519 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (1 370.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 637.58 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
17.61%
Depósito máximo carregado:
30.59%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.06
Negociações longas:
201 (50.50%)
Negociações curtas:
197 (49.50%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
1.02 USD
Lucro médio:
137.87 USD
Perda média:
-232.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-3 434.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 434.83 USD (8)
Crescimento mensal:
-31.60%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
212.07 USD
Máximo:
7 290.04 USD (58.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.42% (7 290.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.44% (2 722.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|189
|XAUUSDm
|149
|USTECm
|14
|US500m
|13
|JP225m
|10
|US30m
|9
|USDJPYm
|8
|EURUSDm
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSDm
|632
|XAUUSDm
|-229
|USTECm
|-53
|US500m
|-168
|JP225m
|-163
|US30m
|415
|USDJPYm
|7
|EURUSDm
|-33
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSDm
|355K
|XAUUSDm
|23K
|USTECm
|-9.6K
|US500m
|-10K
|JP225m
|-2K
|US30m
|11K
|USDJPYm
|-69
|EURUSDm
|-511
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +421.53 USD
Pior negociação: -1 056 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +1 370.72 USD
Máxima perda consecutiva: -3 434.83 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real5
|1.73 × 30
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
-1%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
7
89%
398
63%
18%
1.01
1.02
USD
USD
63%
1:200