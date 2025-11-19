SinaisSeções
Yi Jian Feng

Trend zyq

Yi Jian Feng
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 -1%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
398
Negociações com lucro:
251 (63.06%)
Negociações com perda:
147 (36.93%)
Melhor negociação:
421.53 USD
Pior negociação:
-1 056.06 USD
Lucro bruto:
34 606.04 USD (5 251 887 pips)
Perda bruta:
-34 198.23 USD (4 885 519 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (1 370.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 637.58 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
17.61%
Depósito máximo carregado:
30.59%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.06
Negociações longas:
201 (50.50%)
Negociações curtas:
197 (49.50%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
1.02 USD
Lucro médio:
137.87 USD
Perda média:
-232.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-3 434.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 434.83 USD (8)
Crescimento mensal:
-31.60%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
212.07 USD
Máximo:
7 290.04 USD (58.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.42% (7 290.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.44% (2 722.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSDm 189
XAUUSDm 149
USTECm 14
US500m 13
JP225m 10
US30m 9
USDJPYm 8
EURUSDm 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSDm 632
XAUUSDm -229
USTECm -53
US500m -168
JP225m -163
US30m 415
USDJPYm 7
EURUSDm -33
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSDm 355K
XAUUSDm 23K
USTECm -9.6K
US500m -10K
JP225m -2K
US30m 11K
USDJPYm -69
EURUSDm -511
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +421.53 USD
Pior negociação: -1 056 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +1 370.72 USD
Máxima perda consecutiva: -3 434.83 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real5
1.73 × 30
2025.12.30 02:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 04:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 01:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 18:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 16:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 12:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 05:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 05:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 04:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 04:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 00:42
High average monthly growth may indicate high trading risks
