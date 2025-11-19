- Incremento
Total de Trades:
398
Transacciones Rentables:
251 (63.06%)
Transacciones Irrentables:
147 (36.93%)
Mejor transacción:
421.53 USD
Peor transacción:
-1 056.06 USD
Beneficio Bruto:
34 606.04 USD (5 251 887 pips)
Pérdidas Brutas:
-34 198.23 USD (4 885 519 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (1 370.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 637.58 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
17.61%
Carga máxima del depósito:
30.59%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
39
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.06
Transacciones Largas:
201 (50.50%)
Transacciones Cortas:
197 (49.50%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
1.02 USD
Beneficio medio:
137.87 USD
Pérdidas medias:
-232.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-3 434.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 434.83 USD (8)
Crecimiento al mes:
-31.60%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
212.07 USD
Máxima:
7 290.04 USD (58.36%)
Reducción relativa:
De balance:
63.42% (7 290.04 USD)
De fondos:
31.44% (2 722.93 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|189
|XAUUSDm
|149
|USTECm
|14
|US500m
|13
|JP225m
|10
|US30m
|9
|USDJPYm
|8
|EURUSDm
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSDm
|632
|XAUUSDm
|-229
|USTECm
|-53
|US500m
|-168
|JP225m
|-163
|US30m
|415
|USDJPYm
|7
|EURUSDm
|-33
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSDm
|355K
|XAUUSDm
|23K
|USTECm
|-9.6K
|US500m
|-10K
|JP225m
|-2K
|US30m
|11K
|USDJPYm
|-69
|EURUSDm
|-511
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Mejor transacción: +421.53 USD
Peor transacción: -1 056 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +1 370.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 434.83 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real5
|1.73 × 30
