- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
398
盈利交易:
251 (63.06%)
亏损交易:
147 (36.93%)
最好交易:
421.53 USD
最差交易:
-1 056.06 USD
毛利:
34 606.04 USD (5 251 887 pips)
毛利亏损:
-34 198.23 USD (4 885 519 pips)
最大连续赢利:
12 (1 370.72 USD)
最大连续盈利:
1 637.58 USD (11)
夏普比率:
0.02
交易活动:
17.61%
最大入金加载:
30.59%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.06
长期交易:
201 (50.50%)
短期交易:
197 (49.50%)
利润因子:
1.01
预期回报:
1.02 USD
平均利润:
137.87 USD
平均损失:
-232.64 USD
最大连续失误:
8 (-3 434.83 USD)
最大连续亏损:
-3 434.83 USD (8)
每月增长:
-31.60%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
212.07 USD
最大值:
7 290.04 USD (58.36%)
相对跌幅:
结余:
63.42% (7 290.04 USD)
净值:
31.44% (2 722.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|189
|XAUUSDm
|149
|USTECm
|14
|US500m
|13
|JP225m
|10
|US30m
|9
|USDJPYm
|8
|EURUSDm
|6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDm
|632
|XAUUSDm
|-229
|USTECm
|-53
|US500m
|-168
|JP225m
|-163
|US30m
|415
|USDJPYm
|7
|EURUSDm
|-33
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDm
|355K
|XAUUSDm
|23K
|USTECm
|-9.6K
|US500m
|-10K
|JP225m
|-2K
|US30m
|11K
|USDJPYm
|-69
|EURUSDm
|-511
- 入金加载
- 提取
没有评论
