Trade:
85
Profit Trade:
60 (70.58%)
Loss Trade:
25 (29.41%)
Best Trade:
328.37 USD
Worst Trade:
-692.18 USD
Profitto lordo:
8 994.48 USD (1 486 530 pips)
Perdita lorda:
-5 897.57 USD (895 550 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 370.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 465.63 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.98
Long Trade:
30 (35.29%)
Short Trade:
55 (64.71%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
36.43 USD
Profitto medio:
149.91 USD
Perdita media:
-235.90 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 367.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 367.81 USD (3)
Crescita mensile:
57.20%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 566.60 USD (18.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|39
|XAUUSDm
|33
|US30m
|4
|USDJPYm
|4
|USTECm
|2
|JP225m
|2
|US500m
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|1.5K
|XAUUSDm
|1.5K
|US30m
|119
|USDJPYm
|126
|USTECm
|-89
|JP225m
|-115
|US500m
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|534K
|XAUUSDm
|77K
|US30m
|4.1K
|USDJPYm
|626
|USTECm
|-22K
|JP225m
|-2.8K
|US500m
|368
Best Trade: +328.37 USD
Worst Trade: -692 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 370.72 USD
Massima perdita consecutiva: -1 367.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-MT5Real5
|1.73 × 30
