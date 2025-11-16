- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
164
利益トレード:
80 (48.78%)
損失トレード:
84 (51.22%)
ベストトレード:
199.44 USD
最悪のトレード:
-194.64 USD
総利益:
12 501.05 USD (315 374 pips)
総損失:
-8 559.58 USD (211 095 pips)
最大連続の勝ち:
9 (1 433.16 USD)
最大連続利益:
1 433.16 USD (9)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
51.43%
最大入金額:
1.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
4.19
長いトレード:
119 (72.56%)
短いトレード:
45 (27.44%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
24.03 USD
平均利益:
156.26 USD
平均損失:
-101.90 USD
最大連続の負け:
8 (-886.18 USD)
最大連続損失:
-916.42 USD (7)
月間成長:
-0.90%
年間予想:
-10.97%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
611.87 USD
最大の:
941.54 USD (9.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.01% (941.54 USD)
エクイティによる:
1.49% (207.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|164
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|104K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +199.44 USD
最悪のトレード: -195 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +1 433.16 USD
最大連続損失: -886.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
I will Make You Rich Everyyear with small Drawdown. Just Follow me
レビューなし
