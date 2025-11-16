- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
123
Profit Trade:
66 (53.65%)
Loss Trade:
57 (46.34%)
Best Trade:
199.44 USD
Worst Trade:
-194.64 USD
Profitto lordo:
10 200.49 USD (257 348 pips)
Perdita lorda:
-5 713.72 USD (140 725 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1 433.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 433.16 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.77
Long Trade:
86 (69.92%)
Short Trade:
37 (30.08%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
36.48 USD
Profitto medio:
154.55 USD
Perdita media:
-100.24 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-886.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-886.18 USD (8)
Crescita mensile:
8.80%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
611.87 USD
Massimale:
941.54 USD (9.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|117K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +199.44 USD
Worst Trade: -195 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 433.16 USD
Massima perdita consecutiva: -886.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
