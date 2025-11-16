- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
163
盈利交易:
80 (49.07%)
亏损交易:
83 (50.92%)
最好交易:
199.44 USD
最差交易:
-194.64 USD
毛利:
12 501.05 USD (315 374 pips)
毛利亏损:
-8 478.78 USD (209 095 pips)
最大连续赢利:
9 (1 433.16 USD)
最大连续盈利:
1 433.16 USD (9)
夏普比率:
0.19
交易活动:
51.43%
最大入金加载:
1.74%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
23 小时
采收率:
4.27
长期交易:
118 (72.39%)
短期交易:
45 (27.61%)
利润因子:
1.47
预期回报:
24.68 USD
平均利润:
156.26 USD
平均损失:
-102.15 USD
最大连续失误:
8 (-886.18 USD)
最大连续亏损:
-916.42 USD (7)
每月增长:
-0.90%
年度预测:
-10.91%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
611.87 USD
最大值:
941.54 USD (9.01%)
相对跌幅:
结余:
9.01% (941.54 USD)
净值:
1.49% (207.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|163
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|106K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +199.44 USD
最差交易: -195 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 433.16 USD
最大连续亏损: -886.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
I will Make You Rich Everyyear with small Drawdown. Just Follow me
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
40%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
26
0%
163
49%
51%
1.47
24.68
USD
USD
9%
1:50