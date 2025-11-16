- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
80 (49.38%)
Убыточных трейдов:
82 (50.62%)
Лучший трейд:
199.44 USD
Худший трейд:
-194.64 USD
Общая прибыль:
12 501.05 USD (315 374 pips)
Общий убыток:
-8 397.98 USD (207 095 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 433.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 433.16 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
53.66%
Макс. загрузка депозита:
1.74%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
4.36
Длинных трейдов:
117 (72.22%)
Коротких трейдов:
45 (27.78%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
25.33 USD
Средняя прибыль:
156.26 USD
Средний убыток:
-102.41 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-886.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-916.42 USD (7)
Прирост в месяц:
1.01%
Годовой прогноз:
12.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
611.87 USD
Максимальная:
941.54 USD (9.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.01% (941.54 USD)
По эквити:
1.49% (207.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|162
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|108K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +199.44 USD
Худший трейд: -195 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 433.16 USD
Макс. убыток в серии: -886.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
I will Make You Rich Everyyear with small Drawdown. Just Follow me
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
41%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
26
0%
162
49%
54%
1.48
25.33
USD
USD
9%
1:50