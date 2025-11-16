СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / SD
Angga Setyawan

SD

Angga Setyawan
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 41%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
80 (49.38%)
Убыточных трейдов:
82 (50.62%)
Лучший трейд:
199.44 USD
Худший трейд:
-194.64 USD
Общая прибыль:
12 501.05 USD (315 374 pips)
Общий убыток:
-8 397.98 USD (207 095 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 433.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 433.16 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
53.66%
Макс. загрузка депозита:
1.74%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
4.36
Длинных трейдов:
117 (72.22%)
Коротких трейдов:
45 (27.78%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
25.33 USD
Средняя прибыль:
156.26 USD
Средний убыток:
-102.41 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-886.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-916.42 USD (7)
Прирост в месяц:
1.01%
Годовой прогноз:
12.27%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
611.87 USD
Максимальная:
941.54 USD (9.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.01% (941.54 USD)
По эквити:
1.49% (207.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 162
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 108K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +199.44 USD
Худший трейд: -195 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 433.16 USD
Макс. убыток в серии: -886.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
I will Make You Rich Everyyear with small Drawdown. Just Follow me
Нет отзывов
2025.12.07 19:11
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 06:41
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.83% of days out of 145 days of the signal's entire lifetime.
