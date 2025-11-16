- 자본
- 축소
트레이드:
171
이익 거래:
84 (49.12%)
손실 거래:
87 (50.88%)
최고의 거래:
199.44 USD
최악의 거래:
-194.64 USD
총 수익:
13 138.58 USD (331 417 pips)
총 손실:
-8 909.98 USD (219 795 pips)
연속 최대 이익:
9 (1 433.16 USD)
연속 최대 이익:
1 433.16 USD (9)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
48.42%
최대 입금량:
1.74%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
4.44
롱(주식매수):
123 (71.93%)
숏(주식차입매도):
48 (28.07%)
수익 요인:
1.47
기대수익:
24.73 USD
평균 이익:
156.41 USD
평균 손실:
-102.41 USD
연속 최대 손실:
8 (-886.18 USD)
연속 최대 손실:
-916.42 USD (7)
월별 성장률:
1.17%
연간 예측:
14.20%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
611.87 USD
최대한의:
952.86 USD (6.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.01% (941.54 USD)
자본금별:
1.49% (207.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|171
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|112K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +199.44 USD
최악의 거래: -195 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +1 433.16 USD
연속 최대 손실: -886.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
I will Make You Rich Everyyear with small Drawdown. Just Follow me
