- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
125
利益トレード:
78 (62.40%)
損失トレード:
47 (37.60%)
ベストトレード:
36.37 USD
最悪のトレード:
-59.78 USD
総利益:
742.29 USD (76 052 pips)
総損失:
-704.99 USD (68 104 pips)
最大連続の勝ち:
15 (183.80 USD)
最大連続利益:
183.80 USD (15)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
26.12%
最大入金額:
3.68%
最近のトレード:
4 分前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.19
長いトレード:
125 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
0.30 USD
平均利益:
9.52 USD
平均損失:
-15.00 USD
最大連続の負け:
7 (-35.44 USD)
最大連続損失:
-148.22 USD (3)
月間成長:
0.95%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
59.87 USD
最大の:
194.50 USD (26.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.71% (71.57 USD)
エクイティによる:
10.10% (50.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|7.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +36.37 USD
最悪のトレード: -60 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +183.80 USD
最大連続損失: -35.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
