Adul Tanthuvanit

MadTur

Adul Tanthuvanit
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 4%
Tickmill-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
125
Прибыльных трейдов:
78 (62.40%)
Убыточных трейдов:
47 (37.60%)
Лучший трейд:
36.37 USD
Худший трейд:
-59.78 USD
Общая прибыль:
742.29 USD (76 052 pips)
Общий убыток:
-704.99 USD (68 104 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (183.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
183.80 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
26.12%
Макс. загрузка депозита:
3.68%
Последний трейд:
26 минут
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
125 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.30 USD
Средняя прибыль:
9.52 USD
Средний убыток:
-15.00 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-35.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-148.22 USD (3)
Прирост в месяц:
0.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
59.87 USD
Максимальная:
194.50 USD (26.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.71% (71.57 USD)
По эквити:
10.10% (50.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 125
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 7.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +36.37 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +183.80 USD
Макс. убыток в серии: -35.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
еще 18...
เต่าคลั่ง
Нет отзывов
2026.01.07 02:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 06:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 06:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 13:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 08:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 01:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 13:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 12:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 11:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MadTur
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
3K
USD
8
100%
125
62%
26%
1.05
0.30
USD
14%
1:500
Копировать

