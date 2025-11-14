- Прирост
Всего трейдов:
125
Прибыльных трейдов:
78 (62.40%)
Убыточных трейдов:
47 (37.60%)
Лучший трейд:
36.37 USD
Худший трейд:
-59.78 USD
Общая прибыль:
742.29 USD (76 052 pips)
Общий убыток:
-704.99 USD (68 104 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (183.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
183.80 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
26.12%
Макс. загрузка депозита:
3.68%
Последний трейд:
26 минут
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
125 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.30 USD
Средняя прибыль:
9.52 USD
Средний убыток:
-15.00 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-35.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-148.22 USD (3)
Прирост в месяц:
0.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
59.87 USD
Максимальная:
194.50 USD (26.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.71% (71.57 USD)
По эквити:
10.10% (50.52 USD)
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +36.37 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +183.80 USD
Макс. убыток в серии: -35.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
