- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
125
盈利交易:
78 (62.40%)
亏损交易:
47 (37.60%)
最好交易:
36.37 USD
最差交易:
-59.78 USD
毛利:
742.29 USD (76 052 pips)
毛利亏损:
-704.96 USD (68 104 pips)
最大连续赢利:
15 (183.80 USD)
最大连续盈利:
183.80 USD (15)
夏普比率:
0.04
交易活动:
26.12%
最大入金加载:
3.68%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.19
长期交易:
125 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.30 USD
平均利润:
9.52 USD
平均损失:
-15.00 USD
最大连续失误:
7 (-35.44 USD)
最大连续亏损:
-148.22 USD (3)
每月增长:
0.95%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
59.87 USD
最大值:
194.47 USD (26.57%)
相对跌幅:
结余:
13.71% (71.57 USD)
净值:
10.10% (50.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +36.37 USD
最差交易: -60 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +183.80 USD
最大连续亏损: -35.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
เต่าคลั่ง
没有评论
