Adul Tanthuvanit

MadTur

Adul Tanthuvanit
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
Tickmill-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
125
Gewinntrades:
78 (62.40%)
Verlusttrades:
47 (37.60%)
Bester Trade:
36.37 USD
Schlechtester Trade:
-59.78 USD
Bruttoprofit:
742.29 USD (76 052 pips)
Bruttoverlust:
-704.99 USD (68 104 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (183.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
183.80 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
26.12%
Max deposit load:
3.68%
Letzter Trade:
12 Minuten
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.19
Long-Positionen:
125 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
0.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-35.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-148.22 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.95%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
59.87 USD
Maximaler:
194.50 USD (26.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.71% (71.57 USD)
Kapital:
10.10% (50.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 125
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 7.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
noch 18 ...
