Negociações:
125
Negociações com lucro:
78 (62.40%)
Negociações com perda:
47 (37.60%)
Melhor negociação:
36.37 USD
Pior negociação:
-59.78 USD
Lucro bruto:
742.29 USD (76 052 pips)
Perda bruta:
-704.96 USD (68 104 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (183.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
183.80 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
26.12%
Depósito máximo carregado:
3.68%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
125 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
0.30 USD
Lucro médio:
9.52 USD
Perda média:
-15.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-35.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-148.22 USD (3)
Crescimento mensal:
0.95%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
59.87 USD
Máximo:
194.47 USD (26.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.71% (71.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.10% (50.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|125
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|7.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +36.37 USD
Pior negociação: -60 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +183.80 USD
Máxima perda consecutiva: -35.44 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
