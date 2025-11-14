SinaisSeções
Adul Tanthuvanit

MadTur

Adul Tanthuvanit
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 4%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
125
Negociações com lucro:
78 (62.40%)
Negociações com perda:
47 (37.60%)
Melhor negociação:
36.37 USD
Pior negociação:
-59.78 USD
Lucro bruto:
742.29 USD (76 052 pips)
Perda bruta:
-704.96 USD (68 104 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (183.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
183.80 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
26.12%
Depósito máximo carregado:
3.68%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
125 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
0.30 USD
Lucro médio:
9.52 USD
Perda média:
-15.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-35.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-148.22 USD (3)
Crescimento mensal:
0.95%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
59.87 USD
Máximo:
194.47 USD (26.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.71% (71.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.10% (50.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 125
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 7.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +36.37 USD
Pior negociação: -60 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +183.80 USD
Máxima perda consecutiva: -35.44 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
18 mais ...
เต่าคลั่ง
Sem comentários
2026.01.07 02:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.07 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 06:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 06:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 13:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 08:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 01:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 13:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 12:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 11:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MadTur
30 USD por mês
4%
0
0
USD
3K
USD
8
100%
125
62%
26%
1.05
0.30
USD
14%
1:500
Copiar

