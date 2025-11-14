- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
167
利益トレード:
106 (63.47%)
損失トレード:
61 (36.53%)
ベストトレード:
10.66 USD
最悪のトレード:
-8.75 USD
総利益:
267.70 USD (26 722 pips)
総損失:
-85.89 USD (8 554 pips)
最大連続の勝ち:
6 (11.33 USD)
最大連続利益:
31.09 USD (5)
シャープレシオ:
0.41
取引アクティビティ:
12.52%
最大入金額:
37.89%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
10 分
リカバリーファクター:
7.88
長いトレード:
145 (86.83%)
短いトレード:
22 (13.17%)
プロフィットファクター:
3.12
期待されたペイオフ:
1.09 USD
平均利益:
2.53 USD
平均損失:
-1.41 USD
最大連続の負け:
5 (-23.07 USD)
最大連続損失:
-23.07 USD (5)
月間成長:
42.47%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.88 USD
最大の:
23.07 USD (6.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.26% (23.07 USD)
エクイティによる:
29.71% (94.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD@
|162
|EURUSD@
|4
|USDCHF@
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD@
|182
|EURUSD@
|0
|USDCHF@
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD@
|18K
|EURUSD@
|-23
|USDCHF@
|7
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.66 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +11.33 USD
最大連続損失: -23.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WindsorBrokers1-REAL3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
80%
0
0
USD
USD
197
USD
USD
7
95%
167
63%
13%
3.11
1.09
USD
USD
30%
1:500