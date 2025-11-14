- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
159
Прибыльных трейдов:
101 (63.52%)
Убыточных трейдов:
58 (36.48%)
Лучший трейд:
10.66 USD
Худший трейд:
-8.75 USD
Общая прибыль:
256.04 USD (25 558 pips)
Общий убыток:
-82.90 USD (8 257 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (11.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
31.09 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
6.64%
Макс. загрузка депозита:
37.89%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
7.50
Длинных трейдов:
137 (86.16%)
Коротких трейдов:
22 (13.84%)
Профит фактор:
3.09
Мат. ожидание:
1.09 USD
Средняя прибыль:
2.54 USD
Средний убыток:
-1.43 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-23.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.07 USD (5)
Прирост в месяц:
40.66%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.88 USD
Максимальная:
23.07 USD (6.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.26% (23.07 USD)
По эквити:
29.71% (94.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD@
|154
|EURUSD@
|4
|USDCHF@
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD@
|173
|EURUSD@
|0
|USDCHF@
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD@
|17K
|EURUSD@
|-23
|USDCHF@
|7
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.66 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +11.33 USD
Макс. убыток в серии: -23.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WindsorBrokers1-REAL3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
72%
0
0
USD
USD
238
USD
USD
7
95%
159
63%
7%
3.08
1.09
USD
USD
30%
1:500