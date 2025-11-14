SegnaliSezioni
Ali Aram Tahir Tahir

FxOne

Ali Aram Tahir Tahir
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 30%
WindsorBrokers1-REAL3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
47 (64.38%)
Loss Trade:
26 (35.62%)
Best Trade:
8.03 USD
Worst Trade:
-6.50 USD
Profitto lordo:
114.91 USD (11 466 pips)
Perdita lorda:
-32.36 USD (3 222 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (10.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.44 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
1.29%
Massimo carico di deposito:
7.99%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
6.43
Long Trade:
61 (83.56%)
Short Trade:
12 (16.44%)
Fattore di profitto:
3.55
Profitto previsto:
1.13 USD
Profitto medio:
2.44 USD
Perdita media:
-1.24 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-12.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.83 USD (4)
Crescita mensile:
29.65%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.88 USD
Massimale:
12.83 USD (4.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.00% (12.83 USD)
Per equità:
3.19% (10.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD@ 68
EURUSD@ 4
USDCHF@ 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD@ 83
EURUSD@ 0
USDCHF@ 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD@ 8.3K
EURUSD@ -23
USDCHF@ 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.03 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +10.73 USD
Massima perdita consecutiva: -12.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WindsorBrokers1-REAL3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.01 15:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.14 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.