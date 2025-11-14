- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
159
盈利交易:
101 (63.52%)
亏损交易:
58 (36.48%)
最好交易:
10.66 USD
最差交易:
-8.75 USD
毛利:
256.04 USD (25 558 pips)
毛利亏损:
-82.90 USD (8 257 pips)
最大连续赢利:
6 (11.33 USD)
最大连续盈利:
31.09 USD (5)
夏普比率:
0.40
交易活动:
11.42%
最大入金加载:
37.89%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
7.50
长期交易:
137 (86.16%)
短期交易:
22 (13.84%)
利润因子:
3.09
预期回报:
1.09 USD
平均利润:
2.54 USD
平均损失:
-1.43 USD
最大连续失误:
5 (-23.07 USD)
最大连续亏损:
-23.07 USD (5)
每月增长:
40.66%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.88 USD
最大值:
23.07 USD (6.11%)
相对跌幅:
结余:
7.26% (23.07 USD)
净值:
29.71% (94.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD@
|154
|EURUSD@
|4
|USDCHF@
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD@
|173
|EURUSD@
|0
|USDCHF@
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD@
|17K
|EURUSD@
|-23
|USDCHF@
|7
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.66 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +11.33 USD
最大连续亏损: -23.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 WindsorBrokers1-REAL3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
72%
0
0
USD
USD
238
USD
USD
7
95%
159
63%
11%
3.08
1.09
USD
USD
30%
1:500