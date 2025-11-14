- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
167
Negociações com lucro:
106 (63.47%)
Negociações com perda:
61 (36.53%)
Melhor negociação:
10.66 USD
Pior negociação:
-8.75 USD
Lucro bruto:
267.70 USD (26 722 pips)
Perda bruta:
-85.89 USD (8 554 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (11.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
31.09 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
12.52%
Depósito máximo carregado:
37.89%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
7.88
Negociações longas:
145 (86.83%)
Negociações curtas:
22 (13.17%)
Fator de lucro:
3.12
Valor esperado:
1.09 USD
Lucro médio:
2.53 USD
Perda média:
-1.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-23.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23.07 USD (5)
Crescimento mensal:
42.47%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.88 USD
Máximo:
23.07 USD (6.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.26% (23.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.71% (94.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD@
|162
|EURUSD@
|4
|USDCHF@
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD@
|182
|EURUSD@
|0
|USDCHF@
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD@
|18K
|EURUSD@
|-23
|USDCHF@
|7
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WindsorBrokers1-REAL3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
80%
0
0
USD
USD
197
USD
USD
7
95%
167
63%
13%
3.11
1.09
USD
USD
30%
1:500