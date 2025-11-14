SinaisSeções
Ali Aram Tahir Tahir

FxOne

Ali Aram Tahir Tahir
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
30 USD por mês
crescimento desde 2025 80%
WindsorBrokers1-REAL3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
167
Negociações com lucro:
106 (63.47%)
Negociações com perda:
61 (36.53%)
Melhor negociação:
10.66 USD
Pior negociação:
-8.75 USD
Lucro bruto:
267.70 USD (26 722 pips)
Perda bruta:
-85.89 USD (8 554 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (11.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
31.09 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
12.52%
Depósito máximo carregado:
37.89%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
7.88
Negociações longas:
145 (86.83%)
Negociações curtas:
22 (13.17%)
Fator de lucro:
3.12
Valor esperado:
1.09 USD
Lucro médio:
2.53 USD
Perda média:
-1.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-23.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23.07 USD (5)
Crescimento mensal:
42.47%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.88 USD
Máximo:
23.07 USD (6.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.26% (23.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.71% (94.38 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD@ 162
EURUSD@ 4
USDCHF@ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD@ 182
EURUSD@ 0
USDCHF@ 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD@ 18K
EURUSD@ -23
USDCHF@ 7
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10.66 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +11.33 USD
Máxima perda consecutiva: -23.07 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WindsorBrokers1-REAL3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.14 09:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 16:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.14 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
