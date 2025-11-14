- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
29 (87.87%)
損失トレード:
4 (12.12%)
ベストトレード:
1.11 USD
最悪のトレード:
-1.44 USD
総利益:
7.19 USD (11 211 pips)
総損失:
-1.47 USD (2 275 pips)
最大連続の勝ち:
11 (2.65 USD)
最大連続利益:
2.65 USD (11)
シャープレシオ:
0.48
取引アクティビティ:
99.16%
最大入金額:
1.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
3.97
長いトレード:
20 (60.61%)
短いトレード:
13 (39.39%)
プロフィットファクター:
4.89
期待されたペイオフ:
0.17 USD
平均利益:
0.25 USD
平均損失:
-0.37 USD
最大連続の負け:
1 (-1.44 USD)
最大連続損失:
-1.44 USD (1)
月間成長:
3.25%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.44 USD (1.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.41% (1.44 USD)
エクイティによる:
4.70% (4.91 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|JP225
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|JP225
|6
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|JP225
|8.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.11 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2.65 USD
最大連続損失: -1.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Nikkei 225 JP225 INVEST
FOR FBS BROKER AND FREE SWAP ACCOUNT
Strategy with hedge average ea
Our strategy uses mathematical calculations,
with a price of JP225 at the FBS broker
For register copy and paste link to browser
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
6%
0
0
USD
USD
105
USD
USD
8
93%
33
87%
99%
4.89
0.17
USD
USD
5%
1:1