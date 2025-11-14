- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
33
盈利交易:
29 (87.87%)
亏损交易:
4 (12.12%)
最好交易:
1.11 USD
最差交易:
-1.44 USD
毛利:
7.19 USD (11 211 pips)
毛利亏损:
-1.47 USD (2 275 pips)
最大连续赢利:
11 (2.65 USD)
最大连续盈利:
2.65 USD (11)
夏普比率:
0.48
交易活动:
99.16%
最大入金加载:
1.12%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 天
采收率:
3.97
长期交易:
20 (60.61%)
短期交易:
13 (39.39%)
利润因子:
4.89
预期回报:
0.17 USD
平均利润:
0.25 USD
平均损失:
-0.37 USD
最大连续失误:
1 (-1.44 USD)
最大连续亏损:
-1.44 USD (1)
每月增长:
3.25%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.44 USD (1.41%)
相对跌幅:
结余:
1.41% (1.44 USD)
净值:
4.70% (4.91 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|JP225
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|JP225
|6
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|JP225
|8.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.11 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2.65 USD
最大连续亏损: -1.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Nikkei 225 JP225 INVEST
FOR FBS BROKER AND FREE SWAP ACCOUNT
Strategy with hedge average ea
Our strategy uses mathematical calculations,
with a price of JP225 at the FBS broker
For register copy and paste link to browser
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
105
USD
USD
8
93%
33
87%
99%
4.89
0.17
USD
USD
5%
1:1