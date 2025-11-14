- 자본
- 축소
트레이드:
40
이익 거래:
35 (87.50%)
손실 거래:
5 (12.50%)
최고의 거래:
1.11 USD
최악의 거래:
-1.44 USD
총 수익:
7.93 USD (12 372 pips)
총 손실:
-1.48 USD (2 283 pips)
연속 최대 이익:
11 (2.65 USD)
연속 최대 이익:
2.65 USD (11)
샤프 비율:
0.48
거래 활동:
97.98%
최대 입금량:
1.12%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
4.48
롱(주식매수):
25 (62.50%)
숏(주식차입매도):
15 (37.50%)
수익 요인:
5.36
기대수익:
0.16 USD
평균 이익:
0.23 USD
평균 손실:
-0.30 USD
연속 최대 손실:
1 (-1.44 USD)
연속 최대 손실:
-1.44 USD (1)
월별 성장률:
2.92%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1.44 USD (1.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.41% (1.44 USD)
자본금별:
4.70% (4.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|JP225
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|JP225
|6
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|JP225
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.11 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +2.65 USD
연속 최대 손실: -1.44 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Nikkei 225 JP225 INVEST
FOR FBS BROKER AND FREE SWAP ACCOUNT
Strategy with hedge average ea
Our strategy uses mathematical calculations,
with a price of JP225 at the FBS broker
For register copy and paste link to browser
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
6%
0
0
USD
USD
106
USD
USD
9
95%
40
87%
98%
5.35
0.16
USD
USD
5%
1:1