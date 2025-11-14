SinaisSeções
Catur Sulistiyanto A Md Tem

Japan Index

Catur Sulistiyanto A Md Tem
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 6%
FBS-Real-4
1:1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
29 (87.87%)
Negociações com perda:
4 (12.12%)
Melhor negociação:
1.11 USD
Pior negociação:
-1.44 USD
Lucro bruto:
7.19 USD (11 211 pips)
Perda bruta:
-1.47 USD (2 275 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (2.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.65 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
99.16%
Depósito máximo carregado:
1.12%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
3.97
Negociações longas:
20 (60.61%)
Negociações curtas:
13 (39.39%)
Fator de lucro:
4.89
Valor esperado:
0.17 USD
Lucro médio:
0.25 USD
Perda média:
-0.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.44 USD (1)
Crescimento mensal:
3.25%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.44 USD (1.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.41% (1.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.70% (4.91 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
JP225 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
JP225 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
JP225 8.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.11 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2.65 USD
Máxima perda consecutiva: -1.44 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Nikkei 225 JP225 INVEST

FOR FBS BROKER AND FREE SWAP ACCOUNT

Strategy with hedge average ea

Our strategy uses mathematical calculations,

with a price of JP225 at the FBS broker

For register copy and paste link to browser 

https://fbs.partners?ibl=1023401&ibp=2453695

Sem comentários
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 12:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 08:13
Share of trading days is too low
2025.11.14 05:25
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 05:25
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.14 05:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 05:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
