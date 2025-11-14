СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Japan Index
Catur Sulistiyanto A Md Tem

Japan Index

Catur Sulistiyanto A Md Tem
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 6%
FBS-Real-4
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
28 (87.50%)
Убыточных трейдов:
4 (12.50%)
Лучший трейд:
1.11 USD
Худший трейд:
-1.44 USD
Общая прибыль:
6.99 USD (10 900 pips)
Общий убыток:
-1.47 USD (2 275 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (2.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.65 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
99.16%
Макс. загрузка депозита:
1.12%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.83
Длинных трейдов:
19 (59.38%)
Коротких трейдов:
13 (40.63%)
Профит фактор:
4.76
Мат. ожидание:
0.17 USD
Средняя прибыль:
0.25 USD
Средний убыток:
-0.37 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.44 USD (1)
Прирост в месяц:
4.09%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.44 USD (1.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.41% (1.44 USD)
По эквити:
4.70% (4.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
JP225 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
JP225 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
JP225 8.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.11 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2.65 USD
Макс. убыток в серии: -1.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Nikkei 225 JP225 INVEST

FOR FBS BROKER AND FREE SWAP ACCOUNT

Strategy with hedge average ea

Our strategy uses mathematical calculations,

with a price of JP225 at the FBS broker

For register copy and paste link to browser 

https://fbs.partners?ibl=1023401&ibp=2453695

Нет отзывов
2025.12.19 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 12:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 08:13
Share of trading days is too low
2025.11.14 05:25
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 14.29% of days out of the 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 05:25
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.14 05:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 05:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Japan Index
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
105
USD
7
93%
32
87%
99%
4.75
0.17
USD
5%
1:1
