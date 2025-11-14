- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
120
利益トレード:
42 (35.00%)
損失トレード:
78 (65.00%)
ベストトレード:
99.38 USD
最悪のトレード:
-102.55 USD
総利益:
2 565.11 USD (152 637 pips)
総損失:
-3 970.05 USD (211 520 pips)
最大連続の勝ち:
9 (350.87 USD)
最大連続利益:
539.64 USD (7)
シャープレシオ:
-0.19
取引アクティビティ:
82.63%
最大入金額:
4.82%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
-0.71
長いトレード:
77 (64.17%)
短いトレード:
43 (35.83%)
プロフィットファクター:
0.65
期待されたペイオフ:
-11.71 USD
平均利益:
61.07 USD
平均損失:
-50.90 USD
最大連続の負け:
13 (-886.98 USD)
最大連続損失:
-886.98 USD (13)
月間成長:
-18.98%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 610.14 USD
最大の:
1 969.17 USD (36.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.74% (1 969.17 USD)
エクイティによる:
4.42% (195.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-1.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-59K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +99.38 USD
最悪のトレード: -103 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +350.87 USD
最大連続損失: -886.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
100% Focused on Gold (XAUUSD). We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold market.
Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.
No Martingale, No Averaging. We use Pending Order, Set Target Profit, Set Stop Loss and let it run.
Gold5Hero Signals — Your Trusted Partner in Gold Trading.
レビューなし
