트레이드:
135
이익 거래:
53 (39.25%)
손실 거래:
82 (60.74%)
최고의 거래:
149.40 USD
최악의 거래:
-102.55 USD
총 수익:
3 258.90 USD (185 550 pips)
총 손실:
-4 021.23 USD (215 714 pips)
연속 최대 이익:
9 (350.87 USD)
연속 최대 이익:
539.64 USD (7)
샤프 비율:
-0.08
거래 활동:
81.03%
최대 입금량:
4.82%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
-0.39
롱(주식매수):
88 (65.19%)
숏(주식차입매도):
47 (34.81%)
수익 요인:
0.81
기대수익:
-5.65 USD
평균 이익:
61.49 USD
평균 손실:
-49.04 USD
연속 최대 손실:
13 (-886.98 USD)
연속 최대 손실:
-886.98 USD (13)
월별 성장률:
19.02%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 610.14 USD
최대한의:
1 969.17 USD (36.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.74% (1 969.17 USD)
자본금별:
4.42% (195.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|EURUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-760
|EURUSD
|-2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-30K
|EURUSD
|297
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
최고의 거래: +149.40 USD
최악의 거래: -103 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +350.87 USD
연속 최대 손실: -886.98 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 4
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 8
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
100% Focused on Gold (XAUUSD). We are a team of 5 professional traders with over 3 years of proven experience in the global gold market.
Every signal we share is backed by in-depth technical and fundamental analysis and there is always STOP LOSS for risk management.
No Martingale, No Averaging. We use Pending Order, Set Target Profit, Set Stop Loss and let it run.
Gold5Hero Signals — Your Trusted Partner in Gold Trading.
리뷰 없음
